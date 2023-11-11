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فيديو.. "كتائب القسام" تنشر مشاهد استهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 47 ث
      
نشرت "كتائب القسام" اليوم السبت مشاهد لاستهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون في قطاع غزة.

وأعلنت "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف 3 آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن "المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون".

...

وفي وقت سابق، عرضت "القسام" مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وأعلنت "قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية".

كما أكدت أنها "دمرت دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين105"

وأشارت إلى أنها "استهدفت حفار عسكري بقذيفة "الياسين105" في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وحققت فيه إصابة مباشرة".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات. وقد أعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.



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