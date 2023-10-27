صاروخ يضرب طابا وإسرائيل تتحدث عن حادث أمني خارج حدودها

وكالات - نقلت وكالة رويترز للأنباء عن قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن صاروخا أصاب منشأة طبية في مدينة طابا على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية في وقت مبكر من اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.



كما نقلت رويترز عن شاهد عيان في طابا التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة إنه سمع دوي انفجار ورأى دخانا كثيفا وغبارا يتصاعدان.





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وبثت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية صورا لانفجار في طابا قرب الحدود مع إسرائيل، بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن صاروخا سقط في طابا أدى لإصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى الإسعاف وبالسكن المخصص للعاملين بمستشفى المدينة، ونقلت عن "مصادر مطلعة" أن سقوط الصاروخ جاء "في إطار التصعيد الجاري في غزة".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر، وذلك عقب التقارير عن انفجار في مدينة طابا.



وتابع "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".



ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 عدوانا مكثفا من جيش إسرائيل الذي يشن غارات جوية دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأصابت 18 ألفا و484 شخصا، إضافة لأكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.



وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، باغت المقاومةُ الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس- إسرائيلَ والعالمَ بعملية "طوفان الأقصى" التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف فضلا عن أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.