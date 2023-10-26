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الحرب على غزة... عدد الشهداء يتجاوز 7 آلاف وهنية يؤكد أن المقاومة بخير

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 06:27 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وكالات - متابعة - في اليوم الـ 21 من الحرب على غزة، أوقعت غارات إسرائيلية عشرات الشهداء والمصابين في خان يونس ومناطق أخرى، ودمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر.

وبينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن توغل جديد لقواته في غزة لساعات عدة أكدت مصادر فلسطينية حدوث توغل محدود جدا.

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وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى نحو 1500 مفقود، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضجايا العدوان الإسرائيلي.

وفي الضفة الغربية، استشهد 3 فلسطينيين خلال توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها وكذلك في قلقيلية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة "بألف خير" وتواصل ضرباتها وتحرس حدودها، داعيا لفتح كل المعابر -وفي مقدمتها معبر رفح– وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد أو شرط.

وبينما أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت 900 جندي إضافي للمنطقة، أكد خالد مشعل رئيس حركة حماس بالخارج أن واشنطن تشارك بالتخطيط والإدارة وبالمشاركة النوعية في المعركة مع إسرائيل لتحقيق حرب برية أو مناورة للوصول إلى ما يريدون بأقل خسارة.


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