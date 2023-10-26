Babnet

"القسام" تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة نتيجة القصف والمجازر الإسرائيلية

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 16:09 قراءة: 1 د, 6 ث
      
وكالات - أعلنت كتائب "القسام" اليوم الخميس أنها تقدر بأن عدد الأسرى الإسرائيليين "الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".

وكتب " أبو عبيدة"، الناطق العسكري لكتائب "القسام" على قناته في "تلغرام": "كتائب القسام تقدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".

...

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 7028 شهيدا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا.

وأشارت الصحة إلى أن طواقمها تلقت 1650 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الخميس، بقصف قواته لأكثر من 250 هدفا "تابعا لحركة حماس" في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تم انتشال 23 شخصا من تحت أنقاض منزل عائلة الأسطل في خان يونس. ويتواصل القصف المدفعي لطيران الجيش الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمخيم البريج والمغازي وحي الزيتون وحي الشجاعية وشمال قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف الشهداء والجرحى من الجانب الفلسطيني.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 275780

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Jeudi 26 Octobre 2023 à 17h 08m |           
أمريكا ترفض المساومة و الأسرى لدى حماس سيتم التضحية بهم وخاصة أن جلهم من النساء و الأطفال كما أن مجموعة منهم من الأجانب أي أنه لا قيمة لهم فالقضاء على حماس (حليفة إيران) يدفعهم للتضحية
بعدد كبير من الجنود
فالغاية تبرر الوسيلة
الله ينصر اخواننا في فلسطين
و يحفظ تونس شعبها


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*