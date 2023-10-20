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حماس تفصح لتركيا عن البيئة المناسبة لأي عملية تبادل للأسرى مع إسرائيل مستقبلا

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 21:54 قراءة: 0 د, 57 ث
      
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الجناح السياسي لحركة حماس أبلغ أنقرة خلال المفاوضات معها أن أي عملية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ستحتاج إلى بيئة هادئة للشروع بها.

وأشار الوزير التركي، اليوم الجمعة، إلى أن العديد من الدول توجهت إلى أنقرة بطلبات للمساعدة في إطلاق سراح الأسرى الموجودين عند حركة حماس.
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وقال فيدان في مقابلة مع تلفزيون " TRT Haber": "نحن نبذل جهودا في هذا الاتجاه.. حماس ذكرت خلال لقاء معنا أن تحقيق هذه المبادرة يحتاج إلى أجواء هادئة وعملية محدّدة".

هذا وقد بحث فيدان مساء الاثنين الماضي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إمكانية إطلاق سراح الأسرى، وذلك حسبما صرح مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "نوفوستي".

وقد تعرضت إسرائيل صباح يوم 7 أكتوبر الجاري لصدمة عسكرية وسياسية وأمنية كبيرة لم تشهدها منذ عقود عندما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ردا على كل ما يتعرض له الفلسطينيين من قتل وتنكيل على أيدي الإسرائيليين. بحسب ما ذكرته حماس.

وتمكن عناصر الحركة من أسر عدد كبير من الإسرائيليين وبينهم ضباط من رتب عالية


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