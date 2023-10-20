الجيش الإسرائيلي يؤكد ضرب "موقع مرتبط بحماس" قرب كنيسة في غزة

وكالات - أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه شن غارة جوية على "موقع تابع لحركة حماس" في منطقة كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، موضحا أن القصف الحق أضرارا بجدار الكنيسة.



وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" في غزة في بيان لها الخميس أن عددا كبيرا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا في الغارة الإسرائيلية.





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وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة "فرانس برس" ليل الخميس الجمعة: "في وقت سابق من اليوم (الخميس) هاجمت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مركز القيادة والمراقبة لإرهابي من حماس متورط في إطلاق صواريخ وقذائف هاون باتجاه إسرائيل".



وأضاف المتحدث أن هذا المركز "كان يستخدم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ويضم بنية تحتية إرهابية" تابعة لـ"حماس"، مشيرا إلى أنه "في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي، تضرر جدار الكنيسة في المنطقة"، وقال: "نحن على علم بوجود معلومات عن وقوع إصابات ويجري التحقق من الحادث".



وزعم المتحدث أن "حماس تتعمد التمركز في مناطق مأهولة بمدنيين وتستخدم سكان قطاع غزة دروعا بشرية"، مطالبا من جديد بإخلاء شمال قطاع غزة.



وقال شهود عيان، حسب "فرانس برس"، إن الغارة الإسرائيلية ألحقت أضرارا بواجهة الكنيسة وتسببت بانهيار مبنى مجاور، ونقل العديد من الجرحى إلى المستشفى.



ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في بيان ليل الخميس الجمعة هذا القصف مشيرة إلى أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".



وكنيسة القديس برفيريوس هي أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة. وهي مبنية فوق ضريح القديس برفيريوس الناسك والأسقف الغزي من القرن الخامس، وتقع بجانب مسجد في البلدة القديمة في غزة.



وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرض مساء الثلاثاء لقصف أوقع 471 قتيلا.