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ابن سلمان لسوناك: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة ووحشية

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 23:44 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الخميس، بأن ولي العهد أكد خلال اللقاء على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

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وأكد الأمير محمد بن سلمان كذلك "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وأشار إلى أن المملكة "تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا"، مشددا على "ضرورة العمل على توفير الحماية لهم".

يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وردا على "طوفان الأقصى"، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة 3785 قتيلا ونحو 12.5 ألف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي، نحو 1500 شخص.


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