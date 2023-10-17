Babnet

إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة المستشفى المعمداني

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 22:58 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أدانت دول ومنظمات دولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة، وفي حين أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام دعت الفصائل الفلسطينة في الضفة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275272


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 | 2 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:43
15:15
12:12
06:28
05:02
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet33°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
36°-20
35°-22
36°-23
26°-19
  • Avoirs en devises
    26670,8

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35110 DT        1$ =3,18475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   587,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*