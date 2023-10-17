إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة المستشفى المعمداني

أدانت دول ومنظمات دولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة، وفي حين أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام دعت الفصائل الفلسطينة في الضفة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

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