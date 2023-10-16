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السيسي وبايدن يؤكدان التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين بغزة

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 22:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي، يوم الإثنين، التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة".

...

ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.


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