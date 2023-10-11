"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحشد بمحيط غزة وتوتر في جبهة الشمال والجهود السياسية تتكثف

أكدت مراسلة "سكاي نيوز عربية" استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات لبنانية حدودية، بعد استهداف مركز عسكري إسرائيلي بصواريخ أطلقها حزب الله، الأربعاء.



وأوضحت أن "الاشتباكات تتواصل بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة"، مشيرة إلى مشاركة مروحيات عسكرية إسرائيلية في القصف.





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وانطلقت صافرات الإنذار في مقار قوات الطوارئ الدولية، بالبلدات التي يستهدفها القصف الإسرائيلي.



وكشفت مصادر لبنانية أن حزب الله أبلغ الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، بضرورة إخلاء جميع المواقع على الحدود الإسرائيلية "فورا".



وكان حزب الله اللبناني أعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، الأربعاء، قائلا إن الهجوم يأتي ردا على هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 من عناصره، الإثنين.



وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد مواقعه في الشمال تعرض لإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان، وأنه بدأ هجمات على لبنان ردا على ذلك.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن وحداته "تقصف حاليا الأراضي اللبنانية"، وذلك "ردا على الصواريخ المضادة للدبابات التي جرى إطلاقها على جنود الجيش الإسرائيلي قبل قليل".



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن أطراف بلدات حدودية جنوبي البلاد تعرضت الأربعاء لقصف مدفعي من إسرائيل، أعقب إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها، في تصعيد مستمر لليوم الرابع على التوالي.

