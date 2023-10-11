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غزة: شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 06:29 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء من أن محطة توليد الكهرباء في القطاع ستتوقف بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وقال المكتب في بيان له إن ذلك ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء، ولن يتسنى تشغيلها جزئيا بالمولدات في ظل منع إمدادات الوقود من بوابة رفح.

...

وأمام هذا الواقع الذي يهدد حياة أكثر من 2.3 مليون إنسان، أطلق المكتب الإعلامي نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لوقف القصف الإسرائيلي المدمر، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مرافق للبنية التحتية ومنازل في القطاع ردا على الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى".

وخلف القصف الإسرائيلي لغزة دمارا هائلا ونحو 900 قتيل و4500 جريح حتى الآن، حسب أحدث إحصائة للصحة الفلسطينية.

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة، حيث قطعت إمدادات الطاقة والوقود والمياه والمواد الغذائية، كما أنها تمنع إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.


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