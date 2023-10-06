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تاياني يعلن عن زيارة لتونس لتوقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 08:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه سيزور تونس من أجل توقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية نحو بلاده.

وأشار تاياني، في لقاء مع إحدى قنوات التلفزة الإيطالية مساء أمس الخميس، إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا “تراجعا في أعداد الوافدين” من المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من سواحل تونس.

...

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لقد كنت في الرياض واتفقنا مع حكومة المملكة العربية السعودية على سلسلة من الإجراءات” لمساعدة أفريقيا وتونس.


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