جائزة نوبل للفيزياء 2023 للثلاثي بيار أغوستيني وفيرينس كراوس وآن لويلييه

فرانس 24 - توّج كل من بيار أغوستيني (فرنسا) وفيرينس كراوس (المجر-النمسا) وآن لويلييه (فرنسا-السويد) كروس الثلاثاء بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2023، وفق ما قالت أكاديمية نوبل السويدية.



وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرا "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بالأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".





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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

وأوضح أعضاء اللجنة أن "الأتوثانية قصيرة جدا لدرجة أن ثمة عددا منها في كل ثانية يوازي عدد الثواني التي مرت منذ نشأة الكون".ولفتت اللجنة إلى أن الباحثين الثلاثة "أثبتوا طريقة لإنشاء ومضات قصيرة للغاية من الضوء يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تُغير الطاقة". وأشارت إلى أن "مساهمات الفائزين مكّنت من التحقيق في عمليات كانت سريعة للغاية وكان من المستحيل متابعتها في السابق".وأغوستيني هو أستاذ بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، بينما يشغل كراوس منصب مدير في معهد ماكس بلانك في ألمانيا.أما لويلييه، وهي خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل الفيزياء منذ 1901، وتعمل أستاذة في جامعة لوند في السويد. وقالت لويلييه للصحافيين إنها كانت تعطي حصة تدريس جامعية عندما تلقت مكالمة هاتفية من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وكان "من الصعب" عليها إنهاء الحصة. وأضافت: "أنا متأثرة للغاية... ليس هناك الكثير من النساء اللواتي يحصلن على هذه الجائزة، لذا فهي مميزة للغاية".وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في ستوكهولم في 10 ديسمبر/كانون الأول، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في آواخر القرن التاسع عشر.والإثنين مُنحت جائزة نوبل في الطب لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كوفيد-19.ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم الأربعاء مع الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء قبل جائزة الآداب المرتقبة الخميس والسلام الجمعة وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل الإثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.والعام الماضي، تقاسم كل من الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر جائزة نوبل للفيزياء بفضل عملهم في مجال ميكانيكا الكم.وفي عام 2021، عادت جائزة نوبل للفيزياء لكل من الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان من جهة، والإيطالي جورجيو باريزي من جهة أخرى، "لمساهمتهم الثورية في فهم أنظمتنا الفيزيائية المعقدة".أما في عام 2020، فقد ظفر بهذه الجائزة كل من البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز، لاكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي "الثقوب السوداء".وهذه لائحة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء في السنوات الأخيرة:2019: جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة) وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا).2018: آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا).2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة).2016: ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل كوستيرليتس (بريطانيا).2015: تاكاكي كاجيتا (اليابان) وآرثر ب. ماكدونالد (كندا).2014: إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو (اليابان) وشوجي ناكامورا (الولايات المتحدة).وتبلغ قيمة الشيك الذي يتلقاه الفائزون والمصاحب للجائزة 11 مليون كرونة (نحو 980 ألف دولار)، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من مئة سنة.فرانس24/ أ ف ب