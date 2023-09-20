لؤي الشابي: 'يحق لكل مواطن التّمتع بخدمات بنكية ملائمة..'

عاد لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على الشكايات التي رفعها 1099 مواطنا ضد عدة بنوك، قائلا إنه يحق لكل شخص التمتع بخدمات بنكية ملائمة بأسعار معقولة على غرار المواطن الأوروبي.



وأضاف في هذا الإطار ''الإشكال يتعلق بحقوق مواطنين ولا يحق للبنوك منعهم من الحصول على خدمات ملائمة ولا نعمل على شيطنة هذه المؤسسات المالية.. نحن كمنظمة نتعامل مع الوقائع لا مع الخطاب السياسي والإشكال يكمن في المنظومة البنكية ككل ..''





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ولفت ضيف ''ميدي شو'' إلى أن معركة الحقوق الاقتصادية للمواطنين هي التي دفعت المنظمة لخوض المعركة، وفق تعبيره، قائلا ''قررنا المساعدة بهدف التغيير وهدفنا استعمال جميع الأدوات السلمية للحصول على حقوقنا كمواطنين..''



وعن شكايات المواطنين المقدمة للمنظمة ضد البنوك، قال رئيس ALERT إن المنظمة قامت بإحداث موقع إلكتروني لهذا الغرض وخصصت فريقا من المحامين تم تجنيدهم للعمل مع المواطنين المعنيين بالشكايات، وهناك وضعيات صعبة وقضايا معقدة تم تصنيفها في خانة استثنائية، على حد تعبيره.



وأضاف ''نحن كمنظمة سنعمل على الاجتماع بممثلي البنوك المعنية، وإن كانت هناك إمكانية للتفاوض سنبحث عن حل مباشر، ونرحب بكل طرف يتفاعل معنا إيجابيا..''



يذكر أن منظمة 'آلرت' تلقت 1099 شكاية من مواطنين ضد بنوك وتعلقت أغلب المخالفات بعدم إغلاق الحساب رغم طلب الحريف مما تسبب في ديون غير مبررة وعدم التمتع بالخدمات المجانية التي ينص عليها القانون.

ولفت ضيف ''ميدي شو'' إلى أن معركة الحقوق الاقتصادية للمواطنين هي التي دفعت المنظمة لخوض المعركة، وفق تعبيره، قائلا ''قررنا المساعدة بهدف التغيير وهدفنا استعمال جميع الأدوات السلمية للحصول على حقوقنا كمواطنين..''وعن شكايات المواطنين المقدمة للمنظمة ضد البنوك، قال رئيس ALERT إن المنظمة قامت بإحداث موقع إلكتروني لهذا الغرض وخصصت فريقا من المحامين تم تجنيدهم للعمل مع المواطنين المعنيين بالشكايات، وهناك وضعيات صعبة وقضايا معقدة تم تصنيفها في خانة استثنائية، على حد تعبيره.وأضاف ''نحن كمنظمة سنعمل على الاجتماع بممثلي البنوك المعنية، وإن كانت هناك إمكانية للتفاوض سنبحث عن حل مباشر، ونرحب بكل طرف يتفاعل معنا إيجابيا..''يذكر أن منظمة 'آلرت' تلقت 1099 شكاية من مواطنين ضد بنوك وتعلقت أغلب المخالفات بعدم إغلاق الحساب رغم طلب الحريف مما تسبب في ديون غير مبررة وعدم التمتع بالخدمات المجانية التي ينص عليها القانون.