توقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي ورفع صورة لمهسا أميني

وكالات - أوقف عناصر الأمن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الإسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية في 2022، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن!".





****وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.وفي بيان نشر في حساب إردان على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، استنكر المندوب الإسرائيلي المجتمع الدولي بسبب توفير المنصة للرئيس الإيراني الذي وصفه إردان بـ "قاتل شرير" و"سفاح طهران".وأضاف أنه "غادر القاعة ليكون من الواضح أن دولة إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الإيراني".ودعا المجتمع الدولي "لوقف الجنون ومنع القتلة والمعادين للسامية من التحدث أمام الأمم المتحدة".وتجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت قبل أيام احتجاجات في بعض المدن في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الفتاة مهسا أميني التي توفيت متأثرة بالجروح التي أصيبت بها أثناء احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية لانتهاك قواعد ارتداء الحجاب.يذكر أن إبراهيم رئيسي ألقى كلمته في إطار فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت بنيويورك يوم الثلاثاء. وهاجم رئيسي في كلمته الولايات المتحدة، وحملها مسؤولية عدم الاستقرار في العالم.