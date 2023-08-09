انقلابيو النيجر: فرنسا خرقت مجالنا الجوي وتسعي لزعزعة استقرار البلاد

وكالات - اتّهم المجلس العسكري في النيجر، الأربعاء، القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، بخرق المجال الجوي المغلق، منذ الأحد، في ظلّ تلويح دول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً في نيامي، ردّاً على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.



وقال «المجلس الوطني لحفظ البلاد» الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليو/تموز إن «طائرة عسكرية» تستخدمها «القوات الفرنسية» أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد وتعمّدت «قطع كلّ الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي».





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وأعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي «في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة»، في إشارة إلى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس بازوم.



وفي بيانه، اتّهم المجلس فرنسا بإطلاق سراح «إرهابيين»، في إشارة إلى مسلحين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.



وأشار المجلس إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم «في اجتماع تخطيط» لهجوم على «مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاثة»، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.



وتحدث المجلس عن تعرض «مركز الحرس الوطني في بوكو» الواقع في المنطقة الحدودية الى «اعتداء» لم يتمّ بعد تحديد «حصيلته»، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق الجهاديين.



واعتبر المجلس أنّ ما يجري هو في سباق «خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا»، هدفها «ضرب صدقية» المجلس العسكري و«خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم من انعدام الأمن».



ودعا المجلس قوات الدفاع والأمن «لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد» وناشد الشعب البقاء «متأهّباً ويقظاً».



وتأتي هذه الاتهامات عشية قمّة تعقدها دول «إيكواس» في نيجيريا للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتّخذها.



وأكدت الجماعة ليل الثلاثاء الأربعاء أنها تواصل «اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر».