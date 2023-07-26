فيديو اليوم... فرحة استثنائية لأطفال في المسبح الأولمبي برادس بعد إحراز أيوب الحفناوي على ذهبية ال800 م سباحة حرة

تابع عدد من الأطفال في المسبح الاولمبي برادس السباح أيوب الحفناوي خلال مشاركته نهائي مسابقة ال800 م سباحة حرة و احرازه على الميدالية الذهبية.

وعبر الأطفال ومدربوهم عن فرحتهم الكبيرة بانجاز السباح البطل الحفناوي...



وكان السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي عزز رصيده الحافل بالتتويجات في المسابح العالمية في طريقه الى اولمبياد باريس بعد عام من الان عندما توج اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر سباحة حرة، في بطولة العالم الجارية بمدينة فوكواكا اليابانية. وحقق زمنا قدره 7:37:00 دق.



...