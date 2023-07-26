فيديو اليوم... فرحة استثنائية لأطفال في المسبح الأولمبي برادس بعد إحراز أيوب الحفناوي على ذهبية ال800 م سباحة حرة

تابع عدد من الأطفال في المسبح الاولمبي برادس السباح أيوب الحفناوي خلال مشاركته نهائي مسابقة ال800 م سباحة حرة و احرازه على الميدالية الذهبية.
وعبر الأطفال ومدربوهم عن فرحتهم الكبيرة بانجاز السباح البطل الحفناوي...
وكان السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي عزز رصيده الحافل بالتتويجات في المسابح العالمية في طريقه الى اولمبياد باريس بعد عام من الان عندما توج اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر سباحة حرة، في بطولة العالم الجارية بمدينة فوكواكا اليابانية. وحقق زمنا قدره 7:37:00 دق.
وعبر الأطفال ومدربوهم عن فرحتهم الكبيرة بانجاز السباح البطل الحفناوي...
وكان السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي عزز رصيده الحافل بالتتويجات في المسابح العالمية في طريقه الى اولمبياد باريس بعد عام من الان عندما توج اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر سباحة حرة، في بطولة العالم الجارية بمدينة فوكواكا اليابانية. وحقق زمنا قدره 7:37:00 دق.
وتفوق الحفناوي في السباق على الأسترالي صامويل شورت المتوج بذهبية سباق 400 متر الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:37:76 دق و الأمريكي بوبي فينكي الذي حلّ ثالثا بزمن قدره 7:38:67 دق .
وتعد ذهبية مسابقة 800 متر الميدالية الثانية لأحمد أيوب الحفناوي في بطولة العالم، بعد احرازه لفضية سباق 400 متر يوم الأحد الماضي بزمن قدره3 دقائق و40 ثانية و70 بالمائة ، بفارق جزءين بالمائة خلف الأسترالي سامويل شورت الحائز على الميدالية الذهبية.
وسيراهن أحمد أيوب الحفناوي على مزيد التتوجات في بطولة العالم، الجارية باليابان، حين يشارك في منافسات سباق 1500 م سباحة حرة.
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