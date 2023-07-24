جريمة هزت العراق.. طفل قتلته زوجته أبيه بالطعن والصعق والملح

وكالات - بعد تعذيب شديد، فاضت روح طفل عراقي يبلغ من العمر 7 أعوام، في جريمة ارتكبتها زوجة أبيه وفق عائلته. وبعد ظهور التفاصيل المروعة للجريمة اجتاحت موجة غضب واسعة الرأي العام في البلاد.



تفاصيل الجريمة





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