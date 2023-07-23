إيلون ماسك: اسم النطاق X.COM أصبح عنوان "تويتر" أيضا

وكالات - أعلن إيلون ماسك أن اسم النطاق "X.COM" أصبح يحيل أيضا إلى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مؤكدا أن الشعار X سيعوض العصفور الأزرق بشكل نهائي قريبا.



ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تغريد ماسك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بالقول: "قريبا سنقول وداعا لماركة "تويتر" ولكل الطيور بشكل تدريجي"، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون الحرف اللاتيني x.





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وحمل رجل الأعمال عبر صفحته مقطع فيديو نشره أحد مستخدمي "تويتر"، يظهر شعار المنصة الحالي أي العصفور الأزرق مستبدلا بعلامة "X" ساطعة.



وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، غير ماسك في أبريل 2023 اسم الشركة إلى "إكس كورب"، فيما يتطرق بصورة مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع الأنشطة التي يوفرها الموقع، مع إمكانية تقديم خدمات مالية على غرار منصة "وي تشات" الصينية.



ورد ماسك على مستخدم سأله ما إذا كان يمكن الوصول إلى "تويتر" من خلال النطاق "إكس دوت كوم" (x.com) بالإيجاب، وكتب: طبعا.



وكان "إكس دوت كوم" الموقع الإلكتروني للبنك الرقمي الذي أسسه رجل الأعمال وبات لاحقا خدمة الدفع عبر الانترنت، المسماة "باي بال".



ويأتي تغيير اسم "تويتر" في مرحلة تواجه فيها المنصة صعوبات كثيرة، مع صرف ماسك نحو نصف الموظفين وتراجع العائدات الإعلانية بنحو النصف، على حد قول الملياردير، حيث تواجه الشبكة الاجتماعية عددا كبيرا من التطبيقات المنافسة، أبرزها "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا".



وردا على سؤال من مستخدم آخر، لفت ماسك إلى أن التغريدات ستسمى "إكس" بعد تغيير اسم المنصة، حيث لم يعد موقع "تويتر" شركة مستقلة منذ العام الماضي، بعد دمجه مع شركة تم تشكيلها حديثا باسم X Corp.



وفي أكتوبر الماضي، كتب ماسك تغريدة جاء فيها: "شراء تويتر هو تسريع لإنشاء X، إنه تطبيق كل شيء".



ومن خلال التطبيق المرتقب X، يطمح ماسك بأن يجمع كل الخدمات التي يحتاجها أي فرد تحت سقف X، دون الحاجة لتنزيل عشرات التطبيقات على الهاتف.