أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن "تلفزيون النهار" الجزائري، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في عدة قطاعات بالجزائر تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، واقتصاد المعرفة، والنقل، والزراعة.



وكشف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، يوم الخميس، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر.





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وأكد أن الجزائر تريد إلى الوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة. مضيفا أن "هذه الزيارة فتحت كافة آفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين".



وقال، : "المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين".



ووصل الرئيس الجزائري إلى العاصمة الصينية بكين، الاثنين، في زيارة قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن من شأنها أن ترتقي وتعزز مستوى العلاقات بين البلدين.



والتقى تبون بنظيره الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، وأصدر الطرفان بيانا مشتركا أكد سعيهما إلى "تعزيز أكبر للمصالح المشتركة وتقوية الدعم المتبادل لتجاوز الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يتعرض لها العالم".



فيما أكد تبون أن بلاده مفتوحة أمام "الشراكة والاستثمار أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين"، بحسب الوكالة الرسمية.



ووقع الطرفان على مذكرات تفاهم في عدة مجالات بينها النقل والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات والرياضة والطاقة والبحث العلمي والفضاء، وغيرها.