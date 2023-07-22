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فيديو ... أول هدف لميسي في أول مباراة له مع فريقه الجديد الأمريكي "إنتر ميامي"

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 06:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع فريقه الجديد "إنتر ميامي" بطريقة خيالية، بعدما قاد الفريق للفوز على "كروز أزول" المكسيكي 2-1 في كأس الدوريات.

وشارك ميسي في الشوط الثاني بديلا في لحظة تاريخية لجمهور النادي الأمريكي عندما قرر المدرب تاتا مارتينو إشراكه في الدقيقة 54.

...

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى التعادل 1-1، أحرز النجم الأرجنتيني هدفا في الوقت القاتل من ركلة حرة مباشرة.

ميسي هو أحد خريجي فريق "برشلونة" الإسباني، حيث أصبح بطلا لإسبانيا عشر مرات وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، وفي عام 2021، انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز معه بالبطولة الوطنية مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة العالم، والفوز بكأس أمريكا.

كذلك فاز ميسي 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية.


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