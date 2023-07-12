Babnet

وزير الداخلية الإيطالي: متفائلون بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 13:02 قراءة: 0 د, 55 ث
      
عبّر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، يوم الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن المهاجرين، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال بيانتيدوسي، في تصريحات تلفزيونية من واشنطن حيث يجري زيارة مؤسسية، "إذا كان هناك خطر من إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن المهاجرين، ينبغي أن نسأل أطراف المفاوضات، لكنني لا أعتقد ذلك. أعلم أن هناك تمنيات طيبة متقاربة من جانب رئيس تونس (قيس سعيّد) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. أعتقد أن هناك شروط"، مؤكدا أنه "أمر مشروع أن تكون متفائلا".
أخبار ذات صلة:
"الهجرة " و"الجريمة المنظمة" أبرز محاور محادثة هاتفية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا...

...

وخلال مؤتمر "مستقبل الغرب في عالم مجزأ" في السفارة الإيطالية بواشنطن، قال بيانتيدوسي "تستند استراتيجيتنا المتعلقة بالهجرة إلى ركيزتين أساسيتين: من ناحية، مكافحة التدفقات غير النظامية من خلال التعاون الشرطي الذي يهدف إلى منع المغادرين وحماية الحياة البشرية وزيادة معدل الإعادة إلى الوطن؛ ومن ناحية أخرى، تعزيز القنوات القانونية للدخول وإعادة إطلاق التعاون الإنمائي لصالح المجتمعات المحلية، للتأثير على الأسباب الجذرية للهجرة، وضمان "الحق في عدم الهجرة".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269729


babnet

En continu...

Toutes les news...
online polls
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 12 جويلية 2023 | 24 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:42
16:15
12:32
05:10
03:21
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet41°
41° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-28
42°-27
39°-27
44°-28
43°-30
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*