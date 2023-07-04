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"الهجرة " و"الجريمة المنظمة" أبرز محاور محادثة هاتفية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 11:33 قراءة: 0 د, 19 ث
      
بحث وزير الدّاخلية كمال الفقـي ونظيره الإيطالي "ماتيو بيانتيدوسي"، في محادثة هاتفية أمس الإثنين، علاقات التعاون وبرامج الشراكة بين وزارتي داخلية البلدين، لاسيما في مجالي "الهجرة" و"الجريمة المنظمة".

وعبر الجانبان، وفق بلاغ للداخلية نشرته اليوم الثلاثاء، عن استعدادهما الموصول وعزمهما الراسخ على مزيد توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرقى المستويات، بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.


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