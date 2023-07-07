"ثريدز" يجذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه

وكالات -

اجتذب تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة ميتا أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق تويتر المملوك لإيلون ماسك.



وتصدر ثريدز، الذي أطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بآبل في بريطانيا والولايات المتحدة يوم الخميس.





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