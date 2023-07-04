ميتا تعتزم إطلاق تطبيق "ثريدز" للتدوينات المصغرة بعد غد الخميس

تعتزم "ميتا بلاتفورمز" إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك سقفا بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.



وأدرج "ثريدز"، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستغرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل "آب ستور" في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون متاحا للتحميل على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.





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ويمتلك تطبيق"ثريدز" ميزة جديدة، حيث يعتمد على المتابعين وقوائم المتابعة الموجودة بالفعل في منصة إنستغرام عند إنشاء حساب جديد في التطبيق، كما يتيح تطبيق "ثريدز" مشاركة الموضوعات والآراء، والتفاعل معها بالإعجاب والتعليق وإعادة النشر، ويتيح للناشرين إمكانية التحكم بمن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أشير إليهم في المنشور.



ومن المتوقع إتاحة التطبيق أيضا في متجر "جوجل بلاي" لمستخدمي "أندرويد" في الأيام القليلة المقبلة.