سحب قرعة تصفيات كاس العالم 2026, في أبيدجان يوم 13 جويلية المقبل

تم نقل أشغال الجمعية العامة العادية للكونفديرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), التي كانت مقررة يوم 12 جويلية

بكوتونو ( البنين), الى العاصمة الايفوارية ابيدجان.

وأعلن الأمين العام للهيئة الإفريقية في تغريدة على تويتر: "أتشرف بالإعلان عن قرار اللجنة التنفيذية للكاف, منح تنظيم الدورة 45 للجمعية العامة العادية للكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم الى كوت ديفوار والموعد سيكون بأبيدجان يوم 13 جويلية " , دون تقديم توضيحات عن أسباب تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة.

وعلى هامش هذا الموعد "المرتقب", ستجري الهيئة الكروية القارية عملية سحب قرعة تصفيات كاس العالم 2026, بالصيغة الجديدة.



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وسيتم تقسيم الجامعات ال54 , عضوة في الكاف, على تسع مجموعات. ويتأهل الفائز عن كل مجموعة مباشرة الى مونديال 2026 المقرر بالمكسيك و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية.



وتلعب أحسن أربعة منتخبات حلت في المرتبة الثانية (في المجموعات), دورة فاصلة تحت إشراف ال"كاف". ويشارك الفائز في المباراة الفاصلة عن قارة إفريقيا , في الدورة الفاصلة للاتحاد الدولية لكرة القدم ( فيفا).