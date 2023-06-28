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سحب قرعة تصفيات كاس العالم 2026, في أبيدجان يوم 13 جويلية المقبل

Publié le Mercredi 28 Juin 2023 - 12:12 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تم نقل أشغال الجمعية العامة العادية للكونفديرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), التي كانت مقررة يوم 12 جويلية
بكوتونو ( البنين), الى العاصمة الايفوارية ابيدجان.
وأعلن الأمين العام للهيئة الإفريقية في تغريدة على تويتر: "أتشرف بالإعلان عن قرار اللجنة التنفيذية للكاف, منح تنظيم الدورة 45 للجمعية العامة العادية للكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم الى كوت ديفوار والموعد سيكون بأبيدجان يوم 13 جويلية " , دون تقديم توضيحات عن أسباب تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة.
وعلى هامش هذا الموعد "المرتقب", ستجري الهيئة الكروية القارية عملية سحب قرعة تصفيات كاس العالم 2026, بالصيغة الجديدة.
...

وسيتم تقسيم الجامعات ال54 , عضوة في الكاف, على تسع مجموعات. ويتأهل الفائز عن كل مجموعة مباشرة الى مونديال 2026 المقرر بالمكسيك و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلعب أحسن أربعة منتخبات حلت في المرتبة الثانية (في المجموعات), دورة فاصلة تحت إشراف ال"كاف". ويشارك الفائز في المباراة الفاصلة عن قارة إفريقيا , في الدورة الفاصلة للاتحاد الدولية لكرة القدم ( فيفا).


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