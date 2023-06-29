قرعة التصفيات الافريقية المؤهلة الى مونديال 2026 - المنتخب التونسي في المستوى الاول

وسيتم توزيع المنتخبات الافريقية خلال عملية القرعة المقررة يوم 12 جويلية المقبل على 9 مجموعات تتكون كل واحدة من 6 منتخبات على ان يترشح المتحصل على المرتبة الاولى من كل مجموعة بعد إجراء 10 مقابلات (5 ذهاب و5 إياب) مباشرة إلى مونديال 2026 في حين تلعب أفضل 4 منتخبات متحصلة على المرتبة الثانية دورتين فاصلتين بحثا عن بطاقة ترشح عاشرة لافريقيا.