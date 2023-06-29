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قرعة التصفيات الافريقية المؤهلة الى مونديال 2026 - المنتخب التونسي في المستوى الاول

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 19:23 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ضمن المنتخب التونسي لكرة القدم تواجده في المستوى الاول على رأس احدى المجموعات خلال عملية القرعة الخاصة بالتصفيات الافريقية المؤهلة الى كاس العالم 2026 المقررة مرحلتها النهائية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيتم توزيع المنتخبات الافريقية خلال عملية القرعة المقررة يوم 12 جويلية المقبل على 9 مجموعات تتكون كل واحدة من 6 منتخبات على ان يترشح المتحصل على المرتبة الاولى من كل مجموعة بعد إجراء 10 مقابلات (5 ذهاب و5 إياب) مباشرة إلى مونديال 2026 في حين تلعب أفضل 4 منتخبات متحصلة على المرتبة الثانية دورتين فاصلتين بحثا عن بطاقة ترشح عاشرة لافريقيا.
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وسيضم المستوى الاول المنتخبات الافريقية التسعة الاولى في التصنيف الشهري الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهي المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار.
ر-امين





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