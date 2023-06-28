المفوضية الاوروبية: توقيع اتفاقية الشراكة مع تونس بعد عطلة عيد الأضحى

أعلنت متحدثة باسم المفوضية أن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لن يوقعها اليوم مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بسبب عطلة عيد الأضحى في تونس.



وقالت آنا بيسونيرو خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في بروكسل “لن نتمكن من مواصلة المناقشات إلا من يوم الاثنين المقبل”.





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