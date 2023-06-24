رئيس بيلاروسيا: قائد فاغنر وافق على تهدئة الوضع في روسيا

وكالات -

قال مكتب رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، يوم السبت، إنه توسط في اتفاق مع يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر الروسية الذي وافق على تهدئة الوضع.



وأضاف الإعلان الذي نشر على القناة الرسمية لرئاسة بلاروسيا على تيليغرام، إن بريغوجن وافق على وقف تحركات مقاتلي فاغنر في أنحاء روسيا.





وأضافت البرئاسية البلاروسية: "اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاغنر مطروح للنقاش".وتابعت أن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاغنر وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية كشف، في وقت سابق، أن قافلة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تقترب من ضواحي موسكو.وذكر المصدر، أن القافلة تضم نحو خمسة آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.وأضاف أن رئيس فاغنر لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن حوالي خمسة آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التي قال بريغوجين إنه سيطر عليها والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.وتابع أن خطة فاغنر بالنسبة لموسكو هي اتخاذ مقاتليه مواقع في منطقة مكتظة بالسكان.يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأنّ الوضع "صعب" في العاصمة الروسية، معلنا الإثنين يوم عطلة للحدّ من التنقّلات.وأقرّ سوبيانين بصراحة بأن "الوضع صعب... وبغية التخفيف من المخاطر (...) قرّرت إعلان الإثنين يوم عطلة" باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية.ودعا سكان العاصمة إلى "الحدّ قدر الإمكان" من تنقلاتهم في المدينة، لافتا إلى أن حركة السير "قد تُمنع" على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.