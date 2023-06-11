من أدب الرحلات.. تونس الخضراء بعيون عراقية

بقلم: د. نضير الخزرجي



يما مضى من الأعوام كان المواطن العراقي يتاح له وبشق الأنفس السفر الى دول عربية هي أقل من أصابع اليد الواحدة، وليس له أن يسافر إلا بعد أن يجتاز عتبة دائرة أمن مدينته وينال تزكيتها، وبعد عام 2003م وانهيار نظام صدام حسين، انهارت معها جدران غير قليلة وتفتحت مغاليق الحدود والسدود وصار للمواطن العراقي أن يسافر الى عشرات البلدان عربية وغير عربية إلا بعض البلدان العربية التي مازالت إلى يومك هذا تستصحب وضعية ما قبل سنة 2003م، وبعضها عادت واغلقت بوابة سفر العراقيين واشترطت عليهم الطلبية أو الفيزا وبشروط.

لقد زرت تونس للمرة الثانية في الفترة 14 إلى 21 تشرين الأول اكتوبر سنة 2022م، وفي الأيام 15 إلى 18 منها احتضن فندق بِل آزور (Bel Azur Hotel) الواقع في حي أسعد بن فرات بمدينة الحمامات ثلة من المثقفين والأدباء والشعراء من بلدان عربية مختلفة جمعهم (مهرجان نور تونس للثقافة والإبداع) تحت شعار (بالحب والثقافة تُبنى الأوطان) أشرفت على عقده مؤسسة النور للثقافة والأعلام العراقية ومقرها مدينة مالمو في السويد بريادة الأديب أحمد الصائغ.



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