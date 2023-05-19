زيلينسكي يدعو القادة العرب لدعم خطة الـ 10 نقاط لإنهاء الحرب

وكالات - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول في قمة جامعة الدول العربية اليوم الجمعة على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.



وقال زيلينسكي، الذي يقوم بأول رحلة له إلى المملكة، في خطاب إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء.



وأضاف زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة جامعة الدول العربية في مدينة جدة السعودية: "نحن لا نملك الصواريخ التي يملكها العدو ولا نملك قدرات جوية توازي قدرات العدو (...)، لكننا نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحق إلى جانبنا".



وتابع: "نحن نحاول دفع الغزاة من أرضنا وأي شخص يدافع عن أرضه ويحمي أطفاله من الاستعباد، فمثل هذا المحارب على طريق العدالة، وأنا فخور بالقول بأنني أمثل هؤلاء المحاربين والمقاتلين وكل الشعب الأوكراني".



وقال الرئيس الأوكراني الذي يشارك في القمة بدعوة من السعودية: "الأوكرانيون لم يختاروا يوما طريق الحرب ولم تذهب قواتنا إلى أراض غير الأراضي الأوكرانية ولم نبدأ عمليات لنهب موارد غيرنا، لكن لن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية أو لأي وسنستمر في النضال".



ووجه حديثه إلى القادة العرب: "أنا متأكد من أن كل دولكم تفهم ما هي المشاعر التي تختلجنا وواثق مما هو النداء التي سأطلقه هنا من جدة، فهو نداء وواجب لحماية الشعب الأوكراني، بمن فيهم المجتمع الأوكراني المسلم".



وقال زيلينسكي إنه اصطحب معه إلى القمة العربية مصطفى جميليف، ممثل شعب التتار الذي يسكن في شبه جزيرة القرم، وهو من أحد الشعوب الأصلية في أوكرانيا وهو في صلب الحضارة الإسلامية بأوكرانيا".



وأضاف: "أن الشعب التتري سيبقى جزءا من مجتمع أوكرانيا، ونحن نعرف أنهم يعانون كثيرا من العدوان الروسي".



وأشاد بجهود السعودية لإطلاق سراح أوكرانيين اعتقلتهم روسيا، معتبرا أن الأمر تجربة إيجابية، معربا عن أمله في تطوير هذه التجربة.



