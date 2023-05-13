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اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 21:21 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل توصلوا إلى وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اليوم (السبت) في الساعة العاشرة مساء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة الجهاد الإسلامي وافقت من حيث المبدأ على الاقتراح الجديد وتنتظر ردا من إسرائيل.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أنه: "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن وقف استهداف المدنيين ووقف قصف المنازل ووقف الاغتيالات، وسنلتزم ببنود الاتفاق، على أن يلتزم بها العدو الإسرائيلي".

وأكد مصدر إسرائيلي أن مقترحا آخر قدم من مصر.

كما أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة وجود تفاؤل نسبي بقبول الاقتراح المصري رغم أن مصدرا إسرائيليا قال أنه لا يختلف اختلافا جوهريا عن الاقتراح الذي قدم بالأمس.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار، لكن ذلك يعتمد أيضا على المحادثات مع الوسيط المصري.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خلافا بين قادة إسرائيل وعناصر في المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي حول الاتهامات والتصريحات ضد حماس، إذ ترى وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التهديد بتصفية قادة حماس الذي لم يتم بالتنسيق معها، لا يخدم مصالح إسرائيل.

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