السعودية تؤكد تضامنها مع تونس وشعبها جراء هجوم جزيرة جربة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع تونس وشعبها الشقيق جراء الهجوم، الذي شهدته جزيرة جربة.





وأكدت الوزارة إدانة المملكة للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها.



وقدمت وزارة الخارجية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



تضامن مصر مع تونس



وعلى الجانب الأخر أعرب السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن خالص التعازي لجمهورية تونس الشقيقة في ضحايا الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة أمس بالقرب من معبد الغريبة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.



وتقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. كما أكد على تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب تونس الشقيقة، مثنيًا على بسالة القوات التونسية في التعامل مع الحادث.



