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صفقة انتقال ميسي "تمت".. هذه التفاصيل

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 10:40 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل".

وأفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان الفرنسي لـ"فرانس برس" في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير، "شيرينغيتو" أمس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

كما كشف البرنامج أنه من المتوقع أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما.



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