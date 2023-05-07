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عبد المجيد تبون يؤكّد استرجاع 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 12:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنّ بلاده تمكّنت من استرجاع 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة، بعضها في دول أوروبية.

وذكر تبون في حوار للصحافة المحلية، تمّ بثّه مساء السبت، أنّ "مكافحة الفساد لن تتوقّف وأيّ مسؤول أخطأ سيدفع الثمن".

وتحدث تبّون عن واقع الصحافة في بلاده، حيث رفض تصنيفات المنظمات غير الحكومية وخص بالذكر "مراسلون بلا حدود"، حيث اعتبر تقاريرها مغلوطة وغير صحيحة.

وقال إنّ "الشخص الذي سجن مؤخّرا في إشارة منه إلى مدير منصة "مغرب ايمرجون" إحسان قاضي كان لتلقيه أموال من الخارج وليس لكتاباته".

دوليا، أكّد تبون أنّه لا يمكن عزل سوريا، وأنّه لن يتخلّى عن ملف الذاكرة مع الجانب الفرنسي.

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