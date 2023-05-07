ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أوساسونا (2-1)

توج فريق ريال مدريد بكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بعد تغلبه في المباراة النهائية على أوساسونا بنتيجة (2-1) أمس السبت .

و سجل روديريغو هدفي الريال في الدقيقتين (2 و 70) ، فيما سجل هدف أوساسونا لوكاس تورو في الدقيقة (58).

وبفوزه يتوج ريال مدريد بلقبه الأول في الموسم الرياضي 2022 - 2023، والعشرين في تاريخ النادي في المسابقة.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي للمسابقة التي انطلقت عام 1903 برصيد (31) لقباً، يليه أتلتيك بيلباو برصيد (23) لقبا.



