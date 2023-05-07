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ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أوساسونا (2-1)

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 00:38 قراءة: 0 د, 23 ث
      
توج فريق ريال مدريد بكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بعد تغلبه في المباراة النهائية على أوساسونا بنتيجة (2-1) أمس السبت .
و سجل روديريغو هدفي الريال في الدقيقتين (2 و 70) ، فيما سجل هدف أوساسونا لوكاس تورو في الدقيقة (58).
وبفوزه يتوج ريال مدريد بلقبه الأول في الموسم الرياضي 2022 - 2023، والعشرين في تاريخ النادي في المسابقة.
ويحمل برشلونة الرقم القياسي للمسابقة التي انطلقت عام 1903 برصيد (31) لقباً، يليه أتلتيك بيلباو برصيد (23) لقبا.

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