الأمير هاري.. كيف سيتم تهميشه خلال حفل التتويج؟

وكالات -

قبل ساعات من تنصيب تشارلز.. لغز "شرفة باكنغهام" مستمر

متى ستقع لحظة "الشرفة" خلال حفل التتويج؟

ما أهمية "الظهور على الشرفة"؟



لماذا الغموض حتى الآن؟

علامات "مهمة" للحظة الشرفة

أخبرت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" أنه "لا يوجد خطط" له للانضمام إلى العائلة المالكة في قصر باكنغهام، أو المشاركة في غداء العائلة الخاص أو حتى الظهور في الصور.كما لن يشارك هاري في موكب العودة من "وستمنستر أبي"، أو ينضم إلى عائلته على الشرفة للمظهر التقليدي العام.بدلا من ذلك، سيتم إنزال نجل الملك، الذي يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب ولاية العرش، إلى مرتبة "الآخرون" في الكنيسة الشهيرة.وشددت المصادر على أن هاري "سيدخل ويخرج من بريطانيا في غضون 24 ساعة". فهو يخطط للعودة مباشرة بعد الحفل إلى كاليفورنيا، ليكون مع ميغان ماركل في عيد ميلاد ابنهما آرشي.وقال المطلعون الليلة الماضية إنهم لا يستطيعون استبعاد أن يكون له "حوار عائلي خاص" غير مخطط له، مع والده، بعد وصوله إلى بريطانيا.وقال مصدر مختص في الشأن الملكي البريطاني، لصحيفة ديلي ميل: "لأكون صريحا، يبدو أنه من العبث بعض الشيء أن يكون الأمير هاري حاضرا. مكانه في ترتيب الأهمية واضح الآن".وأضاف: "ربما يكون الحضور هو الشيء الصحيح بالنسبة له على المدى الطويل. يمكنه على الأقل أن يقول إنه جاء وبذل جهدا ليكون مع والده في يومه الكبير.. لكن السجادة الحمراء بالتأكيد لن تفرش له، سيكون مجرد عضو آخر في الكنيسة".عادة ما تكون لحظة "الظهور على الشرفة"، لحظة مفصلية في المناسبات الملكية البريطانية الكبيرة، لكننا حتى اللحظة، لا زلنا لا نعرف من الذي سيكون عليها، قبل ساعات من تنصيب الملك تشارلز، السبت.ووصف موقع "سكاي نيوز" القضية باللغز، حيث أكد أن الغموض يسود حول هوية أعضاء العائلة الملكية الذين سيظهرون على "الشرفة" خلال التتويج.وبعد التتويج الرسمي، سيرافق الملك والملكة أفراد الأسرة الآخرون على شرفة قصر باكنغهام لاختتام فعاليات اليوم الاحتفالية.عادة ما تكون "لحظة الظهور على الشرفة" مناسبة عائلية ملكية كبيرة، وقد اشتهرت في الأعوام الأخيرة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الرسمي.ووفقا لسكاي نيوز، انتشرت التكهنات حول سبب عدم إعلان القصر حتى الآن عن أفراد العائلة المالكة الذين سيظهرون على الشرفة الشهيرة السبت.يزعم البعض أنها قد تكون حيلة لتجنب عناوين الصحف التي تشير إلى أن الأمير هاري قد "مُنع" من الشرفة.وبالرغم من إنها لقطة عادية للملايين، إلا أن العناصر التي ستكون على الشرفة، تكشف للخبراء المجموعة الأساسية من "أفراد العائلة المالكة"، الذين سيقومون بواجبات رسمية نيابة عن الملك، خلال فترة حكمه المقبلة.بصرف النظر عن الملك والملكة نفسيهما، يشمل هؤلاء الأفراد أمير وأميرة ويلز، ودوق ودوقة إدنبرة، إلى جانب أفراد العائلة المالكة الآخرين بما في ذلك دوق ودوقة غلوستر ودوق كنت.