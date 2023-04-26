جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

وكالات - وصلت سفينة تجارية إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، صباح الأربعاء، تقل 1687 راكبا من جنسيات مختلفة تم إجلاؤهم من السودان.
والسفينة التي وصلت جدة هي الأكبر، في ظل عمليات الإجلاء التي تجريها المملكة من السودان.
وكانت السعودية أجلت المئات من السودان، من بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون لـ26 جنسية أخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
والسفينة التي وصلت جدة هي الأكبر، في ظل عمليات الإجلاء التي تجريها المملكة من السودان.
وكانت السعودية أجلت المئات من السودان، من بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون لـ26 جنسية أخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 265507