جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

وكالات -

والسفينة التي وصلت جدة هي الأكبر، في ظل عمليات الإجلاء التي تجريها المملكة من السودان.وكانت السعودية أجلت المئات من السودان، من بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون لـ26 جنسية أخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).