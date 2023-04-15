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حصيلة جديدة للقتلى في "أحداث السودان"

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 22:17 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - كشفت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، حصيلة حديثة للقتلى في الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وأفادت النقابة لرويترز بمقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 183 في أنحاء البلاد بعد الاشتباكات، مضيفة "لا يمكننا تأكيد أن جميعهم مدنيون".

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

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