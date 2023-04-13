حالة طوارئ في إيطاليا لمواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين

وكالات - دعا وزراء إيطاليون إلى بدء حالة طوارئ لمدة ستة أشهر استجابة لارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا.



ويعني القرار تخصيص 5 ملايين يورو لهذا الغرض، ويتزامن هذا مع وصول 3000 مهاجر في ثلاثة أيام.



وهبط عدد من القوارب في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وأنقذ خفر السواحل حوالي 2000 شخص منذ يوم الجمعة حتى الآن.



وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من وفيات المهاجرين بعد عام 2017.



وقالت هيئة الهجرة التابعة لها إنها سجلت 441 حالة وفاة في وسط البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. ونبهت إلى أن التأخيرات في عمليات الإنقاذ التي تقودها الدولة أدت إلى وفاة 127 شخصا على الأقل، وفي حادث مميت آخر لم تتوفر الاستجابة المطلوبة.







ولقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد أكثر من 20 آخرين عندما غرق قاربان للمهاجرين قبالة تونس يوم السبت. وقالت منظمة الإغاثة الألمانية "ريز كيو شيب" إنها أنقذت 22 شخصا من المياه ونقلتهم إلى لامبيدوزا.



وأصبحت تونس أكبر نقطة انطلاق لقوارب المهاجرين في الأشهر الأخيرة، وكانت كارثة السبت هي الأحدث في سلسلة من الحوادث قبالة الساحل.



وتبعد لامبيدوزا 185 كلم عن ميناء صفاقس .



وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بشكل حاد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من جهود الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية.



وكان من المقرر أن يصل إلى ميناء صقلية بعد ظهر الأربعاء قارب صيد على متنه 700 مهاجر أنقذوا.



وتحدث وزير الحماية البحرية والمدنية، نيلو موسوميسي، عن زيادة بنسبة 300 في المئة في تدفق المهاجرين، وقال إنها "حالة طوارئ مطلقة" عرضت البنية التحتية الإيطالية للخطر.



وأضاف: "نحن نتحدث عن ظاهرة لم يسبق لها مثيل في الماضي. الجزر وحدها لا تستطيع التعامل مع حالة الطوارئ هذه".



وأكد الوزير أن حالة الطوارئ لن تحل المشكلة التي تطلبت تدخلا مسؤولا من الاتحاد الأوروبي.



ومن غير الواضح، إلى جانب التمويل الإضافي، كيف سيعالج الإجراء الإيطالي الأعداد المتزايدة في البحر المتوسط، لكن التقارير تقول إن المسؤولين سيكونون قادرين على تسريع إجراءات الاستقبال وإعادة من لم يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا.



