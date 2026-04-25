قبلي: احداث منطقة سقوية بالشارب .. من المشاريع التنموية الرائدة لتنويع الانتاج الفلاحي وتحسين ظروف عيش الفلاحين

Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 15:32
      
يمثل مشروع احداث منطقة سقوية بالشارب من معتمدية سوق الاحد، الذي أعطيت إشارة انطلاقه يوم امس الجمعة من طرف والي الجهة المعز العبيدي، احد المشاريع الرامية لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز مردوديته عبر تنويع الزراعات وحسن تثمين الموارد المائية المتاحة باعتبار ان المنطقة تحتوي على بئر جوفية حارة غير مستغلة منذ سنوات.
وسيخصص جزء كبير من المشروع لغراسة الأشجار المثمرة على مساحة 100 هكتار بتمويلات جملية على حساب ميزانية الدولة تقدر بمليونين و900 الف دينار، وهو يحتوي أيضا على مساحات مخصصة للزراعات الجيوحرارية التي تشمل البطيخ والطماطم والفلفل الى جانب زراعة القمح والبصل، وهو ما يؤكد ملاءمة الخصائص الطبيعية والتربة بمنطقة الشارب للتوسع نحو زراعة بقية الخضروات، خاصّة وانه يتم حاليا اجراء دراسات تكميلية للمشروع لتحديد افاق هذا التوسع وأنواع الأشجار المثمرة الأكثر تلاؤما مع طبيعة التربة والمناخ.
وبيّن رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جلال بلقاسم في تصريحه لصحفي "وات" ان المشروع يضم من ناحيته الفنية، احداث مبرّد ومقسم للمياه مع مدّ سواقي اسمنتية على طول 11 كلم فضلا عن مدّ شبكة لتصريف المياه بطول 10 كلم باعتمادات جملية تقدر بمليونين و900 الف دينار، ستمكن من حسن تثمين الموارد المائية الجوفية المتاحة بالمنطقة لاحداث مشروع فلاحي يساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش الفلاحين المستفيدين منه.

يذكر ان مشروع احداث منطقة سقوية بالشارب من معتمدية سوق الاحد، ينجز تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبمتابعة من مندوبيتها الجهوية بقبلي وايضا بمشاركة عدد من الهياكل المتدخلة على غرار ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء ومعهد المناطق القاحلة، وذلك من اجل تثمين الخبرات في مجال استغلال المياه وتطوير الأنماط الفلاحية الملائمة خاصة منها الزراعات داخل البيوت المحمية.
يشار الى ان هذا المشروع المبرمج منذ سنة 2012 ظل من ابرز المشاريع المعطلة بالجهة في ظل تكرّر فسخ صفقات إنجازه مع اكثر من مقاولة بسبب بعض الاخلالات، ليتم يوم امس إعطاء إشارة انطلاق استكمال بقية مكوناته في مدة انجاز ستمتد على 240 يوما.
  • Radio Diwan
