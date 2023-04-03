أسعار النفط تحلق بعد قرار مفاجئ من السعودية ودول في "أوبك+"

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 09:35 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو 5%، بعد أن أعلنت السعودية ومنتجون آخرون للنفط في مجموعة "أوبك+" عن خفض طوعي مفاجئ في إنتاج الخام.


وبحلول الساعة 06:20 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.85% إلى 79.34 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 5.02% إلى 83.90 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقادت السعودية خفضا منسقا للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.

وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق، خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (مجموعة "أوبك+") في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا.

ويأتي الارتفاع قبيل اجتماع لوزراء الطاقة والنفط في مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، والذي كان من المتوقع أن تلتزم خلاله الدول بالتخفيضات المعلنة مسبقا، والبالغة مليوني برميل يومياً، والمعمول بها بالفعل حتى نهاية 2023.

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