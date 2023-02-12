ضحايا الزلزال الكبير.. تحذير من حصيلة "كارثية"

وكالات - حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".



وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الإثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.



وقال غريفيث متحدثا لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، مضيفا: "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد".



وأفاد غريفيث، السبت، في فيديو نشر على حسابه على تويتر بأنه "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".



استمرار عمليات الإنقاذ



تواصل عناصر فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس.

شرّد الزلزال ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص في سوريا وحدها.

حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 780 شخصا بحاجة عاجلة إلى وجبات طعام في البلدين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4 آلاف مبنى في الزلزال.

في سوريا حيث النظام الصحي متداع من جراء حرب بدأت في العام 2011، تعرّضت 20 منشأة صحية على الأقل في شمال غرب البلاد، بينها 4 مستشفيات، لأضرار.

منظمة الصحة العالمية نقلت جوا 37 طنا متريا من إمدادات معالجة الصدمات والجراحات الطارئة إلى تركيا الخميس، وأوصلت 35 طنا متريا إلى سوريا، الجمعة.

هذه الإمدادات المنقذة للحياة ستستخدم لمعالجة 100 ألف شخص بالإضافة إلى إجراء 120 ألف عملية جراحية طارئة في كلا البلدين.



