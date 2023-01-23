بقواعد جديدة.. "نتفليكس" تفاجئ المشتركين

بقواعد جديدة.. "نتفليكس" تفاجئ المشتركين

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 07:26 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - أعلنت منصة "نتفليكس" عن خطط لتغيير طريقة وصول المستخدمين إلى خدماتها.

التغيير المرتقب سيمنع المستخدمين من مشاركة حساباتهم مع مشتركين آخرين دون الدفع لقاء الميزة، وذلك لضمان بقاء أرباح الشركة.

وسيتعين على الأشخاص الذين تم ضبط استخدامهم لحسابات أشخاص آخرين إنشاء معلومات تسجيل دخول خاصة بهم.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قالت "نتفليكس" إنه سيكون هناك خيار جديد لإضافة خيار "مشاركة مدفوعة"، والتي ستسمح بملفات تعريف متعددة ولكن تكلفتها أقل من اشتراك كامل.

وأضافت أن "مشاركة الحساب على نطاق واسع تقوض قدرتنا طويلة المدى على الاستثمار في (نتفليكس) وتحسينها".

ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على موعد طرح الميزة.

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