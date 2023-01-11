فرنسا: إصابة عدة أشخاص بجروح بعد هجوم بالسكين في محطة رئيسية للقطارات بباريس

فرانس 24 - أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية صباح الأربعاء عن وقوع هجوم بسكين في محطة "غار دو نور" الرئيسية للقطارات في العاصمة باريس، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح. وأوقفت الشرطة المعتدي بعدما أطلقت عليه رصاصة.



أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية بإصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة طعنا الأربعاء في محطة "غار دو نور" في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة على الفور.



ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة وأصابوه إصابة طفيفة برصاصة على ما أضاف المصدر نفسه.



وتستقبل محطة "غار دو نور" رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.



ويجرى إحصاء الجرحى راهنا. وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبا "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".





فرانس24/ أ ف ب



