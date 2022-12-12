غوغل تعدّل متصفح Chrome وتقلل من استهلاكه للطاقة في الحواسب

أعلنت غوغل عن تحديث جديد لمتصفح Chrome، سيضمن للمستخدمين أداء أسرع مع الإنترنت، وسيقلل من استهلاك المتصفح للطاقة في الحواسب والأجهزة المحمولة.





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وأشارت غوغل إلى أن العديد من مستخدمي الإنترنت يعانون أحيانا من بطء عمل المتصفح لديهم وخصوصا في حال استعمال أو فتح أكثر من صفحة وعلامة تبويب معا، أو في حال كانت أجهزتهم أو حواسبهم قديمة بعض الشيء أو تحوي على ذواكر وصول عشوائي بسعات صغيرة، لذا فإن التحديثات الجديدة التي طورتها لمتصفح Chrome ستضمن أداء أكثر سلاسة للمتصفح مع مختلف أنواع الأجهزة المحمولة والحواسب.ولمعالجة مشكلات بطء الأداء طرحت غوغل مع التحديث الجديد لـ Chrome تقنية Memory Saver المطوّرة، والتي تساعد في تقليل الضغط على المعالجات وذواكر الوصول العشوائي في الأجهزة بمعدل 30% تقريبا، وذلك عبر وضع بعض علامات التبويب بوضعية "الثبات" عندما لا يستعملها المستخدم.وبالنسبة لمشكلة الاستهلاك الكبير لطاقة بطاريات الحواسب أو الهواتف والتي يعاني منها الكثير من مستخدمي Chrome، فإن التحديث الجديد تبعا لغوغل سيجعل استهلاك الطاقة أقل من خلال وضعية Energy Saver، والتي ستقلل من نشاط عمل التطبيقات والبرامج التي تكون مشغلة في الجهاز ولا يستعملها المستخدم، كما ستساعد هذه الوضعية على تقليل المؤثرات الصورية أو الضوئية في مواقع الويب التي يتصفحها المستخدم عندما يكون مستوى شحن بطارية جهازه أقل من 20%.ومع التحديث الجديد طرحت غوغل أيضا عددا من الاختصارات التي تساعد المستخدم على الوصول بسرعة إلى المواقع التي كان قد تصفحها سابقا، أو الكلمات الدليلة التي ترتبط بمواقع يريد البحث عنها.