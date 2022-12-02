مونديال 2022.. كوريا الجنوبية تهزم البرتغال وتصعدان معا لثمن النهائي

تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البرتغالي بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة في مونديال قطر ليبلغان معا ثمن النهائي.
وأحرز ريكاردو هورتا هدف تقدم البرتغال في الدقيقة الخامسة.
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وأدرك كيم يونغ غون التعادل لكوريا الجنوبية في الدقيقة 27 ثم سجل هوانغ هي تشان هدف الفوز في الدقيقة 90.
وبهذا الانتصار رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم التأهل خلف المتصدرة البرتغال صاحبة الـ6 نقاط.
في المقابل، لم يكن فوز أوروغواي على غانا بنتيجة 2-0 كافيا لتأهلها حيث ودعت البطولة لتخلفها بفارق الأهداف عن كوريا، بينما تذيلت غانا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط وأقصيت أيضا.
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