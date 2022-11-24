ريتشارليسون يقود البرازيل لفوز ثمين على صربيا


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 22:04 قراءة: 0 د, 9 ث
      
حقق المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً ومثيراً على صربيا اليوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم


وسجل مهاجم توتنهام ريتشارليسون هدفي المباراة (62 و73).

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