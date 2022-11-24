ريتشارليسون يقود البرازيل لفوز ثمين على صربيا

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً ومثيراً على صربيا اليوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم







وسجل مهاجم توتنهام ريتشارليسون هدفي المباراة (62 و73).



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وسجل مهاجم توتنهام ريتشارليسون هدفي المباراة (62 و73).