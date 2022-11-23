بلجيكا تتفوّق على كندا


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 22:02 قراءة: 0 د, 14 ث
      
فاز المنتخب البلجيكي على المنتخب الكندي 1-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم


وسجل ميتشي باتشوايي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.

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وأضاع ألفونسو ديفيس ركلة جزاء منحت لكندا، التي كانت أفضل في هذه المواجهة، في الدقيقة 11.



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