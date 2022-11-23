بلجيكا تتفوّق على كندا
| 11:00 Maroc - Croatie 0-0
14:00 Allemagne - Japon 1-2
17:00 Espagne - Costa Rica 7-0
20:00 Belgique - Canada 1-0
En continu...
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 | 28 ربيع الثاني 1444
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الانتخابات التشريعية 2022
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