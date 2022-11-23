بلجيكا تتفوّق على كندا

فاز المنتخب البلجيكي على المنتخب الكندي 1-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم







وسجل ميتشي باتشوايي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.



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وأضاع ألفونسو ديفيس ركلة جزاء منحت لكندا، التي كانت أفضل في هذه المواجهة، في الدقيقة 11.







وسجل ميتشي باتشوايي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.وأضاع ألفونسو ديفيس ركلة جزاء منحت لكندا، التي كانت أفضل في هذه المواجهة، في الدقيقة 11.