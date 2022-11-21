نجل رئيس ليبيريا يسجل هدفا في مونديال قطر 2022


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 20:52 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أحرز المهاجم الأمريكي تيموتي وياه الهدف الأول لمنتخب أمريكا في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، في شباك نظيره الويلزي، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.


وسجل تيموتي وياه، وهو نجل الدولي السابق جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي، هدف التقدم للمنتخب الأمريكي عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان.

..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257140



World cup
  14:00 Angleterre - Iran
  17:00 Senegal - Pays-Bas
  20:00 Etats-Unis - Pays de Galles

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 21 نوفمبر 2022 | 26 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:49 12:12 07:03 05:33
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1417°-1319°-1421°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    21758,9

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   1530,4 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   