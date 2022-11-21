أحرز المهاجم الأمريكي تيموتي وياه الهدف الأول لمنتخب أمريكا في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، في شباك نظيره الويلزي، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.
نجل رئيس ليبيريا يسجل هدفا في مونديال قطر 2022
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الاثنين 21 نوفمبر 2022 | 26 ربيع الثاني 1444
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