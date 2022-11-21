نجل رئيس ليبيريا يسجل هدفا في مونديال قطر 2022

أحرز المهاجم الأمريكي تيموتي وياه الهدف الأول لمنتخب أمريكا في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، في شباك نظيره الويلزي، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.







وسجل تيموتي وياه، وهو نجل الدولي السابق جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي، هدف التقدم للمنتخب الأمريكي عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان.



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وسجل تيموتي وياه، وهو نجل الدولي السابق جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي، هدف التقدم للمنتخب الأمريكي عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان.